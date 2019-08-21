Самые агрессивные клещи обитают в Опочецком районе

16:56, 21 августа 2019, ПАИ

С 1 января по 20 августа в больницы Псковской области с жалобами на укусы клещей обратились 3807 человек, в том числе 875 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Если не брать в расчет Псков (1141 укушенный) и Великие Луки (287 укушенных), где по понятным причинам обратившихся с укусами всегда больше, чем в других частях региона, то самые «кусачие» клещи водятся в Опочецком районе - 254 обратившихся с укусами, в Псковском районе - 193 пострадавших, в Невельском районе - 187 обратившихся.

Псковичи привозили клещей на себе также из Казани, Ленинградской, Мурманской, Московской и Тульской областей.

Специалисты настаивают: после укуса клещом необходимо обратиться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 23; Школьная, 24 Псковской районной поликлиники.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, 21 а, телефон 66-42-80; Великие Луки, улица Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, 23, телефон 56-55-63). Анализы платные.