Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции

17:16, 21 августа 2019, ПАИ

Зубной порошок, присыпки для детей, бумагу и даже линолеум делают из забытой на Псковщине культуры, которую хотят возродить предприниматели из Петербурга.

В музее «Льняная губерния», который недавно открылся в Печорах, даже запах особый: свежий и терпкий, как букет полевых цветов. Наверное, так пахнет лен — сельскохозяйственная культура, которую псковичи стали забывать. Сейчас его в Псковской области не выращивают, а ведь когда-то Псковщина славилась своим льном, производила его и продавала. Напомнить о былых достижениях псковичей в льноводстве и о том, насколько ценным и полезным является растение с синими цветочками, решили инициаторы создания музея истории льна в Печорах.

Здесь можно посмотреть, как выглядит цветущий лен, подержать в руках его семена, а также узнать, где он находит применение. Оказывается, изо льна делают зубной порошок, присыпки для детей, бумагу и даже линолеум — возможности этой сельхозкультуры неисчерпаемы! А встречают гостей музея авторы проекта Вера Фест в длинном льняном платье и Владимир Москвин в рубахе изо льна. В такой одежде они ходят постоянно.

Раньше мы, как все, носили джинсы, вещи из синтетики. Но теперь ходим только в льняной одежде, спим на льняном белье и даже планируем носить льняную обувь. Народные традиции — это бездонный пласт, и можно оттуда эти знания черпать и удивляться мудрости наших предков, - говорит автор проекта Вера Фест, в прошлом — жительница Северной столицы и успешный предприниматель.

Куда пропал лён

В Санкт-Петербурге у Веры и ее мужа Владимира Москвина было швейное производство. Почти двадцать пять лет супруги занимались пошивом специализированной мужской одежды для охоты и рыбалки. Но пятнадцать лет назад решили круто изменить жизнь — переехали в Печорский район, где купили дом на хуторе. На новом месте тоже открыли мастерскую и организовали гостевой дом для приема туристов.

- Когда люди начинают на природе жить, у них меняется мировоззрение. Мы стали задумываться об экологии, о бережном отношении к природе, стали вегетарианцами. А потом познакомились с одним очень интересным проектом, который называется «Сказочная Русь» и узнали много нового по теме народной культуры и народных традиций. И когда во все это погрузились, нам стало интересно шить одежду по народным лекалам, из материалов, которые испокон веков здесь росли, культивировались.

Но чтобы шить полезную и красивую льняную одежду, нужны были натуральные ткани, а такого сырья в Псковской области не нашлось:

- За тканью пришлось ехать в Белоруссию. Потом стали искать других производителей, которые поближе к нам. Съездила в Москву на ежегодную ярмарку «Легпрофбизнес»: там оказалось всего пять павильонов, и в основном продукцию представляли китайцы. А они везут к нам не натуральные ткани, а не очень качественную синтетику. Отечественных производителей было не больше 10%. И из них был только один льнопроизводитель –Костромская фабрика. Для меня это было сильным шоком. Наглядно убедилась в том, что промышленность наша разрушена и захотелось понять, в чем причина.

Супруги стали изучать этот вопрос и думать о том, как помочь возродить лен. Возникла идея, что сначала нужно вернуть людям знания о льне.

— Самый простой способ — создание музея, куда люди будут приходить и где будут в доступной форме эти знания получать. Мы стали ездить по музеям, которые посвящены льну, и по производствам, которые еще остались. Побывали в Костроме, на Смоленщине, в Подмосковье.

Проект поддержали друзья — Елена и Юрий Гуренко, тоже недавно променявшие суету столицы на деревенскую жизнь. Четыре года назад они приехали в Печоры как туристы и остановились в гостевом доме Веры Фест. А теперь уже строят свой дом недалеко от музея льна.

- Мы с мужем москвичи: Юрий работал программистом, а у меня был свой центр Монтессори. Печоры мы посетили с экскурсией. Потом стали сюда приезжать, потому что тянуло. И в итоге решили: надо здесь оставаться. Год назад купили землю, завершили рабочие дела в Москве, и Вера предложила нам стать партнерами по проекту. И чем больше мы углублялись в эту тему, тем интереснее нам становилось и тем больше мы влюблялись и в русскую культуру, и в культуру льна, и в Псковскую область.

Просветительский проект

Строительство музея началось в сентябре прошлого года. Большое просторное здание выросло практически за несколько месяцев.

— Много людей участвовало, причем из разных уголков России. И пока помещение строилось, мы работали над экспозицией и информацией, которую хотим там разместить.

По словам Веры, «Льняная губерния» — это не только музей. Это просветительский проект и «объединение людей, которые видят смысл заниматься льноводством и возрождением русской культурой, поскольку лен напрямую связан с русской культурой».

Над интерьером музея работала художница из Санкт-Петербурга Ирина Павлова, которая воплотила в жизнь идеи авторов проекта.

— Мы их обсуждали совместно, — говорит Вера Фест. — Не хотелось, чтобы это был обычный классический музей со стеклянными витринами. Хотелось что-то оригинальное сделать.

Представленные на стендах костюмы — аутентичная одежда из этой местности. Экспонаты обирались по местным хуторам. Многое дарили местные жители. Даже в день открытия музея поступил звонок от псковички, пожелавшей отдать в дар музею домотканую скатерть советских времен. В музее надеются, что подарок был не последним.

Чтобы посмотреть, как зреет лен, возле музея специально разбита грядка. Семена для посева дал Псковский научно-исследовательский институт.

— Мы посадили делянку небольшую, любовались, как цветет лен. Сейчас часть льна собрали. Хотим его полностью обработать, как в стародавние времена это делали, — делятся создатели музея планами.

Переименовать музей

Музей открылся 5 июля. И теперь ежедневно принимает посетителей. Приезжают туристические группы на автобусах и индивидуальные путешественники. Но даже для одного человека здесь проводят экскурсию. Причем рассказ о льне тоже необычный — в стихах!

— Ни один человек не ушел равнодушным из нашего музея, — добавляет Вера Фест.

Впереди — большие планы. Например, провести в следующем году Фестиваль льна — масштабное мероприятие, где соберутся научные работники, ремесленники и просто люди, которые интересуются родной культурой. Также планируются образовательные программы для детей и взрослых, мастер-классы.

— Мы хотим объединить людей, которые хотят заниматься возрождением льна. Не просто погружаться в культуру, а сеять лен и его перерабатывать, — отмечает Вера Фест.

— А у меня другая мечта, — добавляет Владимир Москвин, — чтобы лет через пять-десять мы свой музей переименовали. Чтоб это был не музей истории льна, а центр, где мы будем показывать достижения Псковской области в переработке льна. Чтобы лен переместился из разряда «исторической» в обычную сельскохозяйственную культуру.

Светлана Синцова.