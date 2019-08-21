УФПС Псковской области опровергло слухи о закрытии отделения почты в деревне Писковичи

19:30, 21 августа 2019, ПАИ

Управление федеральной почтовой связи Псковской области – филиал ФГУП «Почта России» опровергло слухи о закрытии отделения почтовой связи в деревне Писковичи Псковского района. «Отделение почтовой связи в деревне Писковичи по-прежнему будет функционировать в штатном режиме, жителям будут оказываться все почтовые услуги в полном объеме», – подчеркнули в пресс-службе.

Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФПС сообщили о том, что «Почта России» выступает социальным партнером государства и понимает свою важность и роль в жизни людей, для которых почта – единственное место, где можно получить социально значимые услуги.

На данный момент УФПС региона во взаимодействии с местной администрацией и центром занятости населения ведет подбор кандидата на должность начальника данного отделения почтовой связи, его обязанности временно исполняет сотрудник псковского почтамта. Также ведется отбор кандидатов на должность почтальона.

Доставка корреспонденции в отдаленные населенные пункты осуществляется транспортом Псковского почтамта.

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