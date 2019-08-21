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Общество

Осужденный за убийство подозревается в дезорганизации деятельности колонии в Псковской области

Осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области (поселок Сосновый Бор Себежского района), подозревается в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (часть 2 статьи 321 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

31 июля при выводе на прогулку ранее судимый за убийство и преступления против правосудия заключенный высказал угрозы в адрес сотрудников исправительной колонии, а также нецензурно оскорбил их. Отмечается, что злоумышленник состоит на профилактическом учете как лицо, изучающее, пропагандирующее, исповедующее и распространяющее экстремистскую идеологию.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, добавили в пресс-службе.

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