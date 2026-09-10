Замминистра образования Псковской области рассказал о профобразовании для родителей

12:53, 10 сентября 2026, ПАИ

Переобучение и получение новой профессии доступно в Псковской области некоторым категориям граждан, в том числе женщинам в декрете. Об этом рассказал заместитель министра образования региона Сергей Николаев в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

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«Родители, уже получив образование в какой-то определённый период времени, находясь, может быть, в декретном отпуске, приходят к тому мнению, что необходимо получить определённые дополнительные навыки, чтобы сменить свой род деятельности или чему-то ещё научиться. У нас через министерство труда реализовывался национальный проект «Кадры», где за счёт средств федерального бюджета на базе учреждений профессионального образования проходили переобучение определённые группы лиц, получали новую профессию», – сказал Сергей Николаев.

Он также отметил, что среднее профессиональное образование в регионе является общедоступным и бесплатным. «Порядка трёх тысяч студентов мы ежегодно набираем в учреждения среднего профессионального образования», – добавил заместитель министра.

По его словам, для поступления не нужно сдавать ЕГЭ или ОГЭ – проходной балл идёт по аттестату. «Необходимо просто хорошо учиться в школе. По итогам этой приёмной кампании 2026/27 учебного года у нас проходной средний балл аттестата составляет 4,5», – уточнил Сергей Николаев.