Средний проходной балл в колледжи Псковской области в этом году составил 4,5

12:44, 10 сентября 2026, ПАИ

Средний проходной балл аттестата в 4,5 балла установился в учреждениях среднего профессионального образования Псковской области по итогам приёмной кампании 2026/2027 учебного года. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Сергей Николаев в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Мы ежегодно набираем порядка трёх тысяч студентов в учреждения среднего профессионального образования. Что для этого необходимо? Просто хорошо учиться в школе. И я хочу сказать, что по итогам приёмной кампании 2026/27 учебного года у нас проходной средний балл аттестата составляет 4,5», – сказал Сергей Николаев.

Он подчеркнул, что для поступления в колледжи региона не нужно сдавать ЕГЭ или ОГЭ. По его словам, среднее профессиональное образование в Псковской области является общедоступным и бесплатным.

Заместитель министра также рассказал о целевом обучении как дополнительной возможности для поступления. «Чтобы гарантированно поступить в учреждение профессионального образования, достаточно на любом каком-то предприятии, где будущий студент будет работать, подписать договор о целевом обучении. И тогда у него поступление идёт в приоритетном порядке. То есть, даже если у меня средний балл аттестата будет 4,2, я всё равно поступлю, потому что у меня приоритетное направление», – сказал он.