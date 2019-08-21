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Общество

Развитие общественной организации инвалидов обсудили в Пскове

Развитие общественной организации инвалидов обсудили в Пскове исполняющая обязанности главы города Елена Полонская с представителями организации 21 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

Исполняющий обязанности председателя правления организации Александр Андреев сообщил, что удалось отремонтировать большую часть офиса при помощи благотворителей. Планируется создать еще один музыкальный коллектив, усилить помощь подопечным в решении социально-бытовых проблем, а с началом нового учебного года возобновить занятия по компьютерной грамотности с помощью волонтеров-студентов.

Также в планах на базе организации возобновить работу пункта выдачи бывших в употреблении вещей, пожертвованных неравнодушными гражданами. Достигнута договоренность о том, что с 1 сентября Псковский Детский фонд будет оказывать вещевую помощь детям-инвалидам

«В вашей организации состоят и молодые, и умудренные жизнью псковичи. Было бы правильно объединить молодую активность, опыт, мудрость и идти в одном направлении», - подытожила встречу Елена Полонская и пожелала ее участникам терпения и взаимовыручки.

Депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковской областной организации инвалидов Марина Борисенкова добавила, что подобные встречи очень важны, поскольку на них люди могут не только поделиться проблемами с представителями власти, но и получить ответы на свои вопросы.

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