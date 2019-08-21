Единую систему мониторинга автобусных междугородних перевозок создадут в России в 2020 году

22:01, 21 августа 2019, ПАИ

Единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров создадут в России в 2020 году, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства транспорта России.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ведомство разработало проект концепции единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок (ЕФС МКПП). С 15 мая по 15 июня 2019 года систему тестировали в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах на регулярных и заказных автобусных маршрутах межрегионального сообщения.

«В рамках пилотного проекта продемонстрированы основные функции системы: мониторинг полного цикла пассажирской перевозки, объединения информации о перевозке и перевозчиках в единый цифровой след, сбор информации с различных систем мониторинга и контроля, а также систем регистрации пассажиров на необорудованных пунктах посадки/ высадки», - сообщили в министерстве.

«Пассажирские билеты содержали QR-код с уникальным идентификатором перевозки, который однозначно позволял идентифицировать легальность перевозки и ее параметры в реальном времени», - уточнили в Минтрансе.