0
23:00
Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
21:35
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
20:11
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага
19:30
УФПС Псковской области опровергло слухи о закрытии отделения почты в деревне Писковичи
17:51
Как подготовить ребенка к школе
17:16
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
16:47
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
Еще новости
Общество

Единую систему мониторинга автобусных междугородних перевозок создадут в России в 2020 году

Единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров создадут в России в 2020 году, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства транспорта России.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ведомство разработало проект концепции единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок (ЕФС МКПП). С 15 мая по 15 июня 2019 года систему тестировали в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах на регулярных и заказных автобусных маршрутах межрегионального сообщения.

«В рамках пилотного проекта продемонстрированы основные функции системы: мониторинг полного цикла пассажирской перевозки, объединения информации о перевозке и перевозчиках в единый цифровой след, сбор информации с различных систем мониторинга и контроля, а также систем регистрации пассажиров на необорудованных пунктах посадки/ высадки», - сообщили в министерстве.

«Пассажирские билеты содержали QR-код с уникальным идентификатором перевозки, который однозначно позволял идентифицировать легальность перевозки и ее параметры в реальном времени», - уточнили в Минтрансе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
21 августа 2019
Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
21 августа 2019
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага
21 августа 2019
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага
УФПС Псковской области опровергло слухи о закрытии отделения почты в деревне Писковичи
21 августа 2019
УФПС Псковской области опровергло слухи о закрытии отделения почты в деревне Писковичи
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
21 августа 2019
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
21 августа 2019
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
21 августа 2019
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
21 августа 2019
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену

Идет загрузка...