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Общество

Эксперт: В Пскове требуется комплексная модернизация светофорного хозяйства

Комплексная модернизация светофорного хозяйства требуется в Пскове, сообщил директор ООО «Монтаж-СК» Юрий Бурлин на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством главы городской администрации Александра Братчикова 21 августа. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Юрия Бурлина, вопрос надежности светофоров решен наполовину: заменены 80% светильников и контроллеров, однако требуют замены кабели, особенно на Октябрьском и Рижском проспектах. Также он отметил, что организация вынуждена восстанавливать поврежденные объекты в ДТП за свой счет, в то время как есть юридическая практика возмещения ущерба виновниками аварий.

Представители Госавтоинспекции подняли вопрос о бесперебойном энергоснабжении светофоров на время плановых ремонтных работ на объектах энергоснабжения.

На комиссии приняли решение, что при заключении нового контракта на обслуживание светофорных объектов требуется предусмотреть для подрядчика возможность ведения претензионной работы по взысканию ущерба и работы по обеспечению бесперебойного электропитания светофоров на периоды плановых отключений электроэнергии.

Юрий Бурлин также обратил внимание на то, что сейчас информация о сбоях в работе светофоров собирается нецентрализованно. При этом есть возможность поставить автоматическую систему отслеживания работы всей светофорной сети: предварительные работы (установка контроллеров) на самих светофорных объектах в центральной части города уже проведены, осталось приобрести программное обеспечение и оборудовать рабочее место для оператора. Примерная стоимость этих мероприятий - 1,5 млн рублей. Александр Братчиков поручил детально проработать этот вопрос.

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