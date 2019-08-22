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Общество

Михаил Ведерников: Флаг России помогает нам помнить о традиционных ценностях

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Государственного флага России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В поздравлении говорится, что с 1991 года флаг объединяет и вдохновляет все народы, проживающие в России, отмечает все ключевые победы и достижения.

«Флаг России помогает нам помнить о традиционных ценностях, о подвигах тех, кто защищал нашу Родину от всевозможных угроз. Он укрепляет нашу гордость за собственную страну и всех людей, которые трудятся на её благо. Конечно, это особенный праздник для каждого уроженца нашей земли. Псковская земля всегда играла важнейшую роль в российской истории. Её жители испокон веков неизменно защищали рубежи Родины, её культуру и государственность, показывали всему миру пример чести, верности и доблести. Сохранение традиций, уважение государственных символов, преемственность поколений, готовность к созидательному труду, стремление к миру и благополучию — это те качества, которые во все времена позволяли нашему народу выдерживать любые испытания. Убеждён, что вместе мы и дальше будем добиваться высоких побед и достижений в экономике, науке, спорте и искусстве», - отметил Михаил Ведерников.

В заключение он пожелал псковичам мира, добра, здоровья и благополучия.

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