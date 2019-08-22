Эксперты дали прогноз влияния четырёхдневной рабочей недели на экономику

09:20, 22 августа 2019, ПАИ

До 30 сентября Министерство труда должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели, пишет газета «Известия».

По мнению члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова, одним из минусов четырехдневной рабочей недели станет падение производительности труда. Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков уверен, что нововведение может пагубно отразиться на состоянии здоровья людей, которым придется работать не по восемь, а по десять часов.

По его словам, повысится нагрузка на организм, там самым увеличится и его износ. Если оставить восьмичасовой рабочий день, но при этом работать по четыре дня, то одним из главных последствий станет сокращение ВВП на 20%.