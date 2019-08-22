0
10:41
Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live
10:33
Михаил Ведерников взял на контроль вопрос оказания медпомощи пострадавшим в аварии в Подмосковье
10:20
Власти Пскова поздравили горожан с Днем Государственного флага РФ
09:39
Александр Котов: Трёхцветный триколор олицетворяет неразрывную многовековую связь между поколениями
09:14
Михаил Ведерников: Флаг России помогает нам помнить о традиционных ценностях
23:00
Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
21:35
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
Еще новости
Общество

Эксперты дали прогноз влияния четырёхдневной рабочей недели на экономику

До 30 сентября Министерство труда должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели, пишет газета «Известия»

По мнению члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова, одним из минусов четырехдневной рабочей недели станет падение производительности труда. Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков уверен, что нововведение может пагубно отразиться на состоянии здоровья людей, которым придется работать не по восемь, а по десять часов.

По его словам, повысится нагрузка на организм, там самым увеличится и его износ. Если оставить восьмичасовой рабочий день, но при этом работать по четыре дня, то одним из главных последствий станет сокращение ВВП на 20%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live
22 августа 2019
Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live
Михаил Ведерников взял на контроль вопрос оказания медпомощи пострадавшим в аварии в Подмосковье
22 августа 2019
Михаил Ведерников взял на контроль вопрос оказания медпомощи пострадавшим в аварии в Подмосковье
Власти Пскова поздравили горожан с Днем Государственного флага РФ
22 августа 2019
Власти Пскова поздравили горожан с Днем Государственного флага РФ
Александр Котов: Трёхцветный триколор олицетворяет неразрывную многовековую связь между поколениями
22 августа 2019
Александр Котов: Трёхцветный триколор олицетворяет неразрывную многовековую связь между поколениями
Михаил Ведерников: Флаг России помогает нам помнить о традиционных ценностях
22 августа 2019
Михаил Ведерников: Флаг России помогает нам помнить о традиционных ценностях
Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
21 августа 2019
Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
21 августа 2019
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага
21 августа 2019
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага

Идет загрузка...