Назначен прокурор Себежского района

09:24, 22 августа 2019, ПАИ

Старший советник юстиции Ольга Бударина освобождена от должности прокурора Дновского района и назначена на должность прокурора Себежского района сроком на 5 лет в порядке ротации. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности генерального прокурора Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, исполняющим обязанности прокурора Дновского района стал заместитель прокурора Дновского района, юрист 1 класса Константин Тимофеев.

Ольга Бударина родилась в 1976 году. В июне 2000 года окончила современный гуманитарный институт Москвы, в июне 2007 года - академию права и управления (институт) Москвы по специальности юриспруденция. До трудоустройства в органы прокуратуры работала в должности специалиста 1 категории Порховского филиала учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Псковской области «Регистрационная палата Псковской области». С 10 сентября 2002 года была принята на службу в органы прокуратуры Псковской области на должность заместителя прокурора Дновского района. В июле 2009 года была назначена на должность прокурора Дновского района.