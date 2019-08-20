0
09:41
Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» отмечает 26-ю годовщину пуска первого энергоблока
21:02
Губернаторская повестка: Федеральная поддержка и статус моногорода
20:48
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
22:25
В Псковской области запрещён ввоз более двух центнеров белорусской варёной колбасы
15:21
В России планируют увеличить минимальный размер оплаты труда
10:03
Рацион россиян изменился за последние 38 лет
19:50
Новые градостроительные регламенты обсудили власти Псковской области
Еще новости
Экономика

ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»

ВТБ меняет процесс оформления ипотеки в рамках госсубсидирования. Клиенты банка, оформившие кредит в рамках господдержки до 13 апреля 2019 г., получили возможность снизить по нему ставку с прежних 6% до 5% годовых. Ее действие будет распространяться на весь ипотечный срок, а не на ограниченный, как было раньше. Для этого достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору.

Сервис ВТБ упрощает и ускоряет возможность использования новых условий госсубсидирования. Теперь не нужно собирать полный пакет документов с персональными данными и информацией о квартире. Достаточно подать заявление, на основании которого банк подготовит дополнительное соглашение к оформленному ранее договору. Для этого необходимо обратиться в любое отделение ВТБ или оставить заявку в контакт-центре банка. Услуга бесплатна.

«ВТБ стратегически важно учитывать потребности клиентов. Мы хотим, чтобы новыми выгодами господдержки могли воспользоваться как можно больше семей. Именно поэтому банк сделал процесс максимально простым и быстрым. В ближайшее время мы также намерены перевести на упрощенную схему оформления семейной ипотеки и тех заемщиков ВТБ, у кого уже есть жилищный кредит в рамках других программ банка при их соответствии условиям госсубсидирования», – прокомментировал руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

В настоящее время клиенты ВТБ или другой финансовой организации с любой ипотечной программой также могут получить новые условия и снизить процентную ставку до 5% годовых на весь срок кредита. Для этого банк предлагает воспользоваться услугой рефинансирования в рамках госсубсидирования. С момента старта программы в июне ВТБ провел по ней порядка 1,5 тыс. сделок на 2,9 млрд рублей. При этом всего в рамках «Ипотеки с господдержкой» за 7 месяцев 2019 года банк заключил более 6,3 тыс. сделок почти на 18 млрд рублей.

Программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках госсубсидирования – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей – для других регионов РФ. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости объекта, возможный срок кредитования – до 30 лет.

Денежные средства выдаются на приобретение готового или строящегося жилья у юридического лица. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также возможно приобретение готового объекта на вторичном рынке и жилого дома с земельным участком.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» отмечает 26-ю годовщину пуска первого энергоблока
20 августа 2019
Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» отмечает 26-ю годовщину пуска первого энергоблока
Губернаторская повестка: Федеральная поддержка и статус моногорода
19 августа 2019
Губернаторская повестка: Федеральная поддержка и статус моногорода
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
17 августа 2019
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
В Псковской области запрещён ввоз более двух центнеров белорусской варёной колбасы
16 августа 2019
В Псковской области запрещён ввоз более двух центнеров белорусской варёной колбасы
В России планируют увеличить минимальный размер оплаты труда
16 августа 2019
В России планируют увеличить минимальный размер оплаты труда
Рацион россиян изменился за последние 38 лет
16 августа 2019
Рацион россиян изменился за последние 38 лет
Новые градостроительные регламенты обсудили власти Псковской области
08 августа 2019
Новые градостроительные регламенты обсудили власти Псковской области
Центробанк: Фальшивки в Псковской области чаще находят в крупных торговых сетях
08 августа 2019
Центробанк: Фальшивки в Псковской области чаще находят в крупных торговых сетях

Идет загрузка...