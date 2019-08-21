«Бронзу» завоевал пскович Илья Ковтун на Первенстве России по академической гребле

09:41, 22 августа 2019, ПАИ

Воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области Илья Ковтун занял третье место на Первенстве России по академической гребле среди спортсменов до 19 лет, которое проходит на водохранилище «Крылатское» в Москве до 23 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Гребец выступал на дистанции в 2 тысячи метров, вместе с псковичом на старт вышли еще 26 соперников. В полуфинальном заплыве Илья Ковтун успешно проплыл дистанцию и вошел в шестерку сильнейших.

В финале соревнований псковский спортсмен не уступил соперникам из Калининградской области и Краснодарского края.

Медаль Первенства России по академической гребле стала для Ильи Ковтуна лучшим достижением в сезоне, до этого спортсмен занимал 6-е место на Первенстве среди спортсменов до 23 лет и пятое место на международных соревнованиях «Большая Московская регата».