«Бронзу» завоевал пскович Илья Ковтун на Первенстве России по академической гребле
Воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области Илья Ковтун занял третье место на Первенстве России по академической гребле среди спортсменов до 19 лет, которое проходит на водохранилище «Крылатское» в Москве до 23 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Гребец выступал на дистанции в 2 тысячи метров, вместе с псковичом на старт вышли еще 26 соперников. В полуфинальном заплыве Илья Ковтун успешно проплыл дистанцию и вошел в шестерку сильнейших.
В финале соревнований псковский спортсмен не уступил соперникам из Калининградской области и Краснодарского края.
Медаль Первенства России по академической гребле стала для Ильи Ковтуна лучшим достижением в сезоне, до этого спортсмен занимал 6-е место на Первенстве среди спортсменов до 23 лет и пятое место на международных соревнованиях «Большая Московская регата».