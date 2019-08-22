Александр Котов: Трёхцветный триколор олицетворяет неразрывную многовековую связь между поколениями

09:39, 22 августа 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём государственного флага России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Он подчеркнул, что День флага – один из самых значимых государственных праздников. «Мы чествуем символ величия и суверенитета России, вобравший в себя великое историческое прошлое нашей страны и её сегодняшний день», — отметил Александр Котов.

По его словам, появившийся в эпоху становления России как мощного государства трёхцветный триколор олицетворяет неразрывную многовековую связь между поколениями. «Уважение к государственному флагу – это уважение к ратным и трудовым подвигам предков и ответственность за настоящее и будущее своей страны», — пояснил председатель областного Собрания.

Александр Котов акцентировал внимание на том, что в национальном единстве, искренней любви к Родине и созидательном труде на благо Отечества кроется мощь и величие России. «Будем преданы родной стране и достойны её великой истории, и тогда у нас будет больше поводов для гордости за наше государство и его национальные символы», — добавил он и пожелал мира, процветания России, счастья и благополучия каждому её жителю.