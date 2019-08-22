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Прокуратура: Участок дороги «Раихино – Лисихино» в Палкинском районе опасен для водителей и пешеходов

В Палкинском районе прокуратура зафиксировала нарушения обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что на участке дороги «Раихино - Лисихино» с 0+000-800 не обеспечена видимость при движении транспорта - обзор водителям закрывают кустарники и высокая трава. Все это создаёт угрозу безопасности при движении водителей и пешеходов.

В этой связи прокурор Палкинского района в адрес главы района внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Вопрос находится на контроле надзорного ведомства.

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