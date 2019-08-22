Около 400 литров алкоголя изъяли полицейские в псковских магазинах

10:05, 22 августа 2019, ПАИ

В Пскове полицейские изъяли из магазинов около 400 литров алкогольной продукции, которую продавали без документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, в продуктовом магазине на улице Металлистов незаконно торговали этиловым спиртом. Выяснилось, что владелец торговой точки – индивидуальный предприниматель, а продавать напитки такой крепости нельзя без образования юридического лица.

Тот же предприниматель продавал алкоголь на улице Советской. Вместе с алкогольными напитками в магазине также продавался этиловый спирт и спиртосодержащие косметические средства.

По данным фактам стражи порядка составили административные протоколы по статьям 14.16 (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и 14.17.1 (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) КоАП РФ.