Нетрезвый водитель автобуса устроил ДТП в Псковской области

10:21, 22 августа 2019, ПАИ

Водитель автобуса ПАЗ-33053 в Пыталовском районе не справился с управлением и транспортное средство съехало в кювет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За рулем был мужчина 52 лет, житель Пыталово. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 21 августа в 19:30 в деревне Краули Пыталовского района. В результате аварии 35-летняя пассажирка получила ушиб голени, ей госпитализация не потребовалась. По предварительной информации, водитель автобуса в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку в рамках административного производства, добавили в ведомстве.