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Общество

Власти Пскова поздравили горожан с Днем Государственного флага РФ

От имени депутатов Псковской городской Думы и администрации города и. п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации Александр Братчиков поздравили псковичей с Днем Государственного флага РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальники отметили, что для всех поколений россиян флаг – это народный символ славы, который «воплощает независимость и суверенитет нашей страны, связывает воедино героическую историю и достойное будущее Отечества»,

При этом Елена Полонская и Александр Братчиков подчеркнули, что для Пскова этот праздник имеет «особое значение». По их словам, Псков стоял у истоков зарождения российской государственности, а его жители – «не раз доказывали свою преданность Отечеству, служили примером истинного патриотизма, преумножали славу России своими подвигами и достижениями».

«Уверены, что каждый житель страны, видя развевающийся на ветру российский стяг, испытывает чувство патриотизма и гордости за свою Родину, за свой талантливый и великий народ», - добавили Елена Полонская и Александр Братчиков, пожелав псковичам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов на благо Отечества.

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