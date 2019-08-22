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Общество

Михаил Ведерников взял на контроль вопрос оказания медпомощи пострадавшим в аварии в Подмосковье

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль вопрос оказания медицинской помощи пассажирам автобуса «Псков - Москва», который перевернулся 22 августа утром в Подмосковье, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Областной комитет по здравоохранению находится в контакте с Истринской районной больницей, куда доставили шестерых пострадавших, включая жителя Псковской области, и с Центром медицины катастроф Московской области. По предварительной информации, из 14 пассажиров автобуса пострадали 8 человек.

Авария с автобусом Golden Dragon произошла в 6:30 по адресу: Московская область, городской округ Истра, 69-й километр трассы М-9 «Балтия», поворот на деревню Кострово. Водитель транспортного средства заснул за рулем, после чего автобус опрокинулся в кювет. Транспортное средство принадлежит частному перевозчику. 

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