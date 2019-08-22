0
10:41
Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live
10:33
Михаил Ведерников взял на контроль вопрос оказания медпомощи пострадавшим в аварии в Подмосковье
10:20
Власти Пскова поздравили горожан с Днем Государственного флага РФ
09:39
Александр Котов: Трёхцветный триколор олицетворяет неразрывную многовековую связь между поколениями
09:14
Михаил Ведерников: Флаг России помогает нам помнить о традиционных ценностях
23:00
Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
21:35
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
Еще новости
Общество

Около 1100 деревень Псковской области внесли в национальный архив «Живая деревня»

1 тысячу 92 деревни Псковской области внесли в национальный архив «Живая деревня», сообщили Псковскому агентству информации организаторы проекта.

Оккупация Псковской области в годы Великой Отечественной войны продолжалась больше 3-х лет.  За это время немецкие карательные отряды убили более 7 тысяч мирных граждан, вывезли в другие зоны более 150 тысяч человек и сожгли около 4 тысяч деревень.

Одно из самых трагичный событий в истории Псковской области произошло 27 ноября 1943 года между городами Порхов и Остров, вблизи деревни Красуха, где на мине подорвалась немецкая автомашина с генералом Ферчем. Предположив, что в диверсии виновны жители Красухи, немецкие карательные отряды ворвались в деревню, согнали всех ее жителей в сарай и подожгли. В этой трагедии погибло 280 местных жителей и беженцев из соседних населенных пунктов.

«Живая деревня» это мемориальный проект о сожженных деревнях в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется Благотворительным фондом «Наша память» при поддержке Фонда президентских грантов с целью создания базы данных уничтоженных фашистскими оккупационными войсками населенных пунктов на территории современной России в период Великой Отечественной Войны. База данных и интерактивная карта находятся по адресу живаядеревня.рф.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live
22 августа 2019
Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live
Михаил Ведерников взял на контроль вопрос оказания медпомощи пострадавшим в аварии в Подмосковье
22 августа 2019
Михаил Ведерников взял на контроль вопрос оказания медпомощи пострадавшим в аварии в Подмосковье
Власти Пскова поздравили горожан с Днем Государственного флага РФ
22 августа 2019
Власти Пскова поздравили горожан с Днем Государственного флага РФ
Александр Котов: Трёхцветный триколор олицетворяет неразрывную многовековую связь между поколениями
22 августа 2019
Александр Котов: Трёхцветный триколор олицетворяет неразрывную многовековую связь между поколениями
Михаил Ведерников: Флаг России помогает нам помнить о традиционных ценностях
22 августа 2019
Михаил Ведерников: Флаг России помогает нам помнить о традиционных ценностях
Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
21 августа 2019
Водяной смерч прошел у берегов Эстонии
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
21 августа 2019
Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага
21 августа 2019
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага

Идет загрузка...