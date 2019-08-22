Около 1100 деревень Псковской области внесли в национальный архив «Живая деревня»

10:58, 22 августа 2019, ПАИ

1 тысячу 92 деревни Псковской области внесли в национальный архив «Живая деревня», сообщили Псковскому агентству информации организаторы проекта.

Оккупация Псковской области в годы Великой Отечественной войны продолжалась больше 3-х лет. За это время немецкие карательные отряды убили более 7 тысяч мирных граждан, вывезли в другие зоны более 150 тысяч человек и сожгли около 4 тысяч деревень.

Одно из самых трагичный событий в истории Псковской области произошло 27 ноября 1943 года между городами Порхов и Остров, вблизи деревни Красуха, где на мине подорвалась немецкая автомашина с генералом Ферчем. Предположив, что в диверсии виновны жители Красухи, немецкие карательные отряды ворвались в деревню, согнали всех ее жителей в сарай и подожгли. В этой трагедии погибло 280 местных жителей и беженцев из соседних населенных пунктов.

«Живая деревня» это мемориальный проект о сожженных деревнях в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется Благотворительным фондом «Наша память» при поддержке Фонда президентских грантов с целью создания базы данных уничтоженных фашистскими оккупационными войсками населенных пунктов на территории современной России в период Великой Отечественной Войны. База данных и интерактивная карта находятся по адресу живаядеревня.рф.