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Налог на туристов хотят ввести в Риге
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Общество

Налог на туристов хотят ввести в Риге

В Риге (Латвия) планируется ввести туристический налог в размере одного евро в сутки с человека. Платить пошлину будут гостиницы, где остановятся путешественники, сообщает DELFI.

Законопроект о введении пошлины на туристов рассмотрит комитет по финансам и административным делам Рижской думы. В документе отмечается, что туристический налог ограничен 10 евро. Таким образом, после того как путешественник проведёт в Риге более десяти дней, пошлина дальше взиматься не будет. Кроме того, соответствующий сбор не будет взиматься за детей до 12 лет.

Эксперты считают, что введение нового налога позволит развивать туризм и увеличивать поток гостей в Ригу. По их мнению, в случае принятие закона Рига будет получать около 3,5 млн евро в год.

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