В Псковской области впервые уложат асфальтобетонное покрытие, отвечающее новым нацстандартам

11:35, 22 августа 2019, ПАИ

В Псковской области впервые уложат асфальтобетонное покрытие, спроектированное по новым нацстандартам, сообщили Псковскому агентству информации в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Состав асфальтобетонной смеси подобран по системе объёмно-функционального проектирования. Устройство асфальтобетонного покрытия с применением SP-смесей будет выполнено на участке капитального ремонта федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель — граница с Республикой Беларусь с км 428 по км 468 в Опочецком и Пустошкинском районах. Отличительная черта системы объёмно-функционального проектирования в том, что при назначении типа асфальтобетонной смеси и выборе компонентов для её состава (минеральных материалов и битумного вяжущего) учитывается климатический район расположения автомобильной дороги и уровень эксплуатационной транспортной нагрузки на конкретном её участке, а не категории дороги в целом, как это было раньше.

С 2014 года на автомобильных дорогах Северо-Запада, на небольших экспериментальных участках, в том числе и в Псковской области, проходило тестирование запроектированных по такой методике асфальтобетонных покрытий. Производители битумных вяжущих разработали новые составы ПБВ, учитывающие климат региона. Эксплуатационные характеристики экспериментальных участков, их устойчивость к колееобразованию и трещиностойкость оказались выше, чем у дорог, где использовалась традиционная технология.

В 2018 году смеси из щебёночно-мастичного асфальтобетона, подобранного по системе объёмно-функционального проектирования, успешно прошли промышленное внедрение на Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. С нынешнего сезона все проектные решения для асфальтобетонных покрытий на федеральных дорогах Северо-Запада разрабатываются в соответствии с требованиями вступивших в действие новых национальных стандартов.

На сегодняшний день основные силы дорожников распределены на 20-километровом участке трассы Р-23 от Алоли до Пустошки (участок капремонта с 428 км по 468 км). Здесь продолжается снятие растительного грунта, устройство присыпных обочин, фрезерование существующего покрытия, замена слабых грунтов основания, устройство подстилающего слоя из песка, устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, устройство выравнивающего и нижнего слоев покрытия. Планируется, что работы на объекте завершатся в 2021 году.