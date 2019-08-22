Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 28 сентября
28 сентября с 12:00 до 19:00 у Покровской башни (рядом с отелем «Покровский», улица Кузнецкая, 2) в Пскове состоится IV исторический праздник «Воевода Шуйский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
Мероприятие будет состоять из пяти основных площадок: исторической, ремесленной, музыкальной, зрелищной и сытного дворов.
В программе работы площадок: фестиваль исторической реконструкции, дефиле исторического костюма, бесплатное ристалище для детей и взрослых, показательные бои, бугурт, лучный тир, а также ремесленное производство и мастер-классы. Для гостей праздника выступят фолк-коллективы, будет работать историческая таверна.