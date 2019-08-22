Подоходный налог для многодетных матерей предложили снизить в России
В России предложили снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщает RT.
По мнению парламентария, снижение подоходного налога для многодетных матерей поможет стабилизировать демографическую ситуацию в России.
Виктор Зубарев предложил внедрить льготный налоговый режим вначале в качестве эксперимента в ряде регионов России. По его словам, изначально такую меру следует ввести в Тыве, Хакасии, Алтае, Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Курганской области, потому что именно в этих регионах многодетные семьи сталкиваются с экономическими проблемами.