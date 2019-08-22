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Общество

Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса

22 августа к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову на личном приеме граждан жители нескольких деревень обратились с жалобой на вырубку леса на границе Псковского и Палкинского районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам местных жителей, рубка «в промышленных масштабах» идет круглогодично на землях сельхозназначения – рабочие выпиливают березовые рощи, оставляя после себя сучья и запруды, а также портят дороги. С 2015 года местные жителя жалуются в различные инстанции, но удалось только добиться штрафа в 3 тысячи рублей. «Два таких штрафа они одной машиной дров перекроют. Это не наказание. А у нас уже всё вокруг выпилили. Соседние деревни скоро будет видно», - заявили граждане.

«Если это земли сельхозназначения, то заготовка дров на таких территориях приветствуется. На сельхозугодьях не должно быть древесной растительности, и сейчас в области немало примеров, когда такие земли возвращаются в севооборот. Но для этого должны быть оформлены документы. Судя по вашей информации, такого разрешения у заготовителей нет», - отметил Александр Котов.

Вице-спикер пообещал обратится с запросом в Россельхознадзор и в полицию, чтобы проверить законность вырубки леса. Александр Котов заявил, что в случае ненадлежащего оформления документов организация должна будет устранить беспорядок на участке и восстановить дороги.

«Самовольную рубку надо пресекать. Будем разбираться, сообщим вам о результатах», - заверил посетителей приёмной Александр Котов.

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