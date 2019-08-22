Тур по новостройкам в Пскове: Когда проходит и как стать участником

15:20, 22 августа 2019, ПАИ

Каждый месяц Медиахолдинг Псковской области совместно с застройщиками Пскова проводит традиционный «Тур по новостройкам», в котором будущие новосёлы могут взвесить все «за» и «против» и окончательно определиться с покупкой недвижимости в понравившемся районе.

Когда проходят «Туры по новостройкам»? Такие поездки проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц. Важно, что принять участие в туре могут работающие псковичи, потому что все поездки назначаются на утро субботы. Чтобы узнать о дате очередного тура, достаточно следить за анонсами на сайте Псковского агентства информации.

Как стать участником «Тура но новостройкам»? Самое важное — все поездки по строящимся и построенным кварталам абсолютно бесплатны! Чтобы стать участником, достаточно лишь позвонить по телефону 8 (8112) 702-042. Один звонок — и за вами забронируют место в комфортабельном автобусе.

Откуда отправляется автобус? Автобус отправляется от здания на Пароменской, 21/33 в 11:00. И место, и время неизменны вот уже несколько лет.

Что можно увидеть в «Туре по новостройкам»? Во-первых, конечно, вы узнаете, какие современные жилые комплексы строятся или уже построены в Пскове, какая инфраструктура находится рядом с новыми кварталами. За одну поездку участники тура посещают четыре-пять жилых комплексов, в которых осматривают сразу несколько домов. Разумеется, в любой момент можно прервать поездку, если вы для себя всё уже решили и определились с тем, чего хотите.

Например, в этом году участники туров уже побывали в жилых комплексах «Европа», SMART-квартал, «Приоритет», «Образцовый квартал», «Новые Афины». Все эти новостройки находятся в разных частях Пскова, значит, каждый потенциальный покупатель сможет найти квартиру по душе и по карману.

Для чего это нужно? Участники «Тура по новостройкам» имеют возможность выбрать понравившуюся планировку квартиры и заказать её отделку. На месте можно оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории, о её застройке.

Можно даже выбрать этаж, оценить вид из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, на месте обсудить финансовые вопросы, в том числе использование при покупке квартиры материнского капитала или военной ипотеки.

Чаще всего участников тура сопровождает не только представитель застройщика, но и сотрудник банка, с которым можно обсудить кредит на покупку квартиры, предоставляемые льготы и преференции.

В общем это отличная возможность узнать абсолютно всё о вашей будущей недвижимости и районе, в котором она находится. Даже самые въедливые и дотошные покупатели останутся довольны.

Девиз таких туров: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Туры по новостройкам» стали традиционными, но при этом не утратили востребованности, и после каждой такой поездки в Пскове появляются несколько новых новосёлов.

Менеджер по продажам новостроек ГК «ЛУГ» Любовь Суззе рассказала, что «Тур по новостройкам» - уникальная возможность, благодаря которой горожане могут воочию увидеть новейшие дома Пскова, объединённые в жилые комплексы.

«Туры по новостройкам» как раз позволяют показать потенциальным покупателям всё разнообразие наших предложений, - отметила Любовь. - В поездке участников сопровождают опытные менеджеры по продажам, они показывают из каких материалов строятся дома. Люди на месте могут оценить ширину лестничных пролётов, лифтов, расположение квартир на этажах, высоту потолков. Это то, что важно для будущих новосёлов - важно для точного и правильного выбора будущего жилья».

Псковичка Наталья Зубарева стала участницей «Тура по новостройкам» в начале августа, её заинтересовали дома в SMART-квартале на улице Юности, прошло всего несколько недель и сейчас у неё в собственности просторная студия в доме №24.

«Такие туры — замечательная возможность своими глазами увидеть инфраструктуру района. У меня маленький ребёнок, поэтому для меня актуальны детские игровые площадки. Кроме того, рядом с моим домом и ГИБДД, и магазины, «Лента» буквально в двух шагах, неподалёку школа, детские сады. Я смогла осмотреться, изучить дом. Для меня эта поездка оказалась очень и очень полезной», - рассказала Наталья.