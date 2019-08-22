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Общество

Увеличен фонд президентских грантов в области культуры и искусства

В России увеличен размер фонда президентских грантов в области культуры и искусства. Соответствующий документ подписан главой государства Владимиром Путиным. Президент также расширил перечень грантополучателей, сообщает ТАСС.

Теперь с 2020 года на гранты из федерального бюджета в год будет выделяться по 8 млрд 186,5 млн рублей. Ранее эта сумма составляла 8 млрд 41,5 млн рублей.

К тому же перечень грантополучателей пополнил Астраханский государственный театр оперы и балета и их число достигло 100.

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