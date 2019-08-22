В великолукском филиале Академии «Зенита» пройдет отбор юных футболистов

15:32, 22 августа 2019, ПАИ

С 7 по 15 сентября в Великих Луках в филиале «Газпром»-Академии «Зенита» состоится отбор мальчиков 2011–2014 годов рождения. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Сообщается, что на смотр необходимо прийти за 30 минут до начала мероприятия, иметь при себе спортивную одежду и обувь. Предварительная регистрация не требуется.

График просмотра по годам рождения:

2011 — 9:00

2012 — 10:00

2013 — 11:00

2014 — 12:00

Отбор пройдет по адресу: Великие Луки, улица Малышева, дом 11-а.

В каждом филиале Академии созданы группы юных футболистов в возрасте от 5 до 9 лет. Тренер получает руководство по тренировочному процессу и играм, которому он четко следует. Таким образом, как отметили в пресс-службе, обучение в филиалах ничем не отличается от обучения в главной школе «Зенита», но позволяет детям заниматься футболом недалеко от дома.