Выставка картин великолучанина открылась в Витебске
Выставка из 90 картин великолучанина Виктора Данилова «Наш край» открылась в витебском Художественном музее, пишет портал «Народные новости Витебска».
Виктор Данилов после учебы в Великих Луках (Псковская область)и окончил художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института. В основном он работает в жанре пейзажа и натюрморта, используя технику графики и акварели.
Его работы знакомят зрителя с архитектурными памятниками Заславля, Пскова, Печор, Великих Лук и Несвижа. Виктор Данилов старается донести до зрителя чистую, патриархальную красоту городских и сельских пейзажей Белоруссии и России.
Виктор Данилов преподает в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Художник написал десятки научно-методических разработок, типовых и авторских учебных программ, разработал и внедрил в практику авторские курсы «Уроки творчества».
Выставка в Витебске будет работать до 8 сентября.