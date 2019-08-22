0
16:01
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
15:38
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
15:20
Тур по новостройкам в Пскове: Когда проходит и как стать участником
15:13
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
13:58
Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
12:14
Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 28 сентября
11:37
Налог на туристов хотят ввести в Риге
Еще новости
Общество

Выставка картин великолучанина открылась в Витебске

Фото "Народные новости Витебска"

Выставка из 90 картин великолучанина Виктора Данилова «Наш край» открылась в витебском Художественном музее, пишет портал «Народные новости Витебска».

Виктор Данилов после учебы в Великих Луках (Псковская область)и окончил художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института. В основном он работает в жанре пейзажа и натюрморта, используя технику графики и акварели.

Фото "Народные новости Витебска"

Его работы знакомят зрителя с архитектурными памятниками Заславля, Пскова, Печор, Великих Лук и Несвижа. Виктор Данилов старается донести до зрителя чистую, патриархальную красоту городских и сельских пейзажей Белоруссии и России. 

Фото "Народные новости Витебска"

Виктор Данилов преподает в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Художник написал десятки научно-методических разработок, типовых и авторских учебных программ, разработал и внедрил в практику авторские курсы «Уроки творчества».

Выставка в Витебске будет работать до 8 сентября. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
22 августа 2019
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
22 августа 2019
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
22 августа 2019
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
22 августа 2019
Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 28 сентября
22 августа 2019
Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 28 сентября
Налог на туристов хотят ввести в Риге
22 августа 2019
Налог на туристов хотят ввести в Риге
Все образовательные учреждения Псковской области допущены к новому учебному году
22 августа 2019
Все образовательные учреждения Псковской области допущены к новому учебному году
Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live
22 августа 2019
Помощник митрополита станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...