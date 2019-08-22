Выставка картин великолучанина открылась в Витебске

15:44, 22 августа 2019, ПАИ

Выставка из 90 картин великолучанина Виктора Данилова «Наш край» открылась в витебском Художественном музее, пишет портал «Народные новости Витебска».

Виктор Данилов после учебы в Великих Луках (Псковская область)и окончил художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института. В основном он работает в жанре пейзажа и натюрморта, используя технику графики и акварели.

Его работы знакомят зрителя с архитектурными памятниками Заславля, Пскова, Печор, Великих Лук и Несвижа. Виктор Данилов старается донести до зрителя чистую, патриархальную красоту городских и сельских пейзажей Белоруссии и России.

Виктор Данилов преподает в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Художник написал десятки научно-методических разработок, типовых и авторских учебных программ, разработал и внедрил в практику авторские курсы «Уроки творчества».

Выставка в Витебске будет работать до 8 сентября.