Около 20 тонн шотландской скумбрии не пропустили на границе в Пыталовском районе

15:55, 22 августа 2019, ПАИ

В Пыталовском районе сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 19,5 тонн мороженной скумбрии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, рыбу везли из Шотландии в Казахстан.

В ведомстве отметили, что поставщик не выполнил требования ветеринарного сертификата на экспортируемую из Европейского союза рыбу. В частности, этикетки были нанесены на упаковки таким образом, что вскрыть упаковку можно, не нарушая её целостности.

Ввоз мороженой скумбрии на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате рыбы. Пока она находится не складе временного хранения.