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Общество

Масштабная кампания по сбору макулатуры пройдет в Псковской области

Экологический марафон по переработке макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!» пройдет между районами в Псковской области с 18 сентября по 7 октября, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Принять участие в акции смогут учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населённых пунктов Псковской области. Прием заявок состоится в течение всей акции.

В случае, если общий результат области будет более 100 тонн, финалисты получат ценные призы. По результатам акции составят зеленый рейтинг области. 

Акция проводится при поддержке комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области и регионального комитета по образованию. Подробности акции можно узнать в приемных отделениях указанных ведомств.

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