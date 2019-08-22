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Общество

Более 82% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону в Пскове

В Пскове более 82% многоквартирных жилых домов готовы к новому отопительному сезону. Об этом 22 августа заявил и. п. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас на рабочем совещании с руководителями управляющих организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Антона Ляугминаса, работа по подготовке объектов к приёму тепла продолжается в штатном режиме. Однако он отметил, что отдельные проблемы наблюдаются в некоторых домах, где в настоящее время проходят работы по капитальному ремонту систем отопления.

Антон Ляугминас призвал руководителей управляющих компаний присоединиться к контролю за ходом этих работ.

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