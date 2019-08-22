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Общество

Яму на дороге напротив Псковской районной больницы устранили в Пскове

В Пскове на выезде с Ленинградского шоссе к улице Карбышева напротив Псковской районной больницы была устранена яма. Об этом 22 августа заявил и. п. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас на рабочем совещании с руководителями управляющих организаций. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Антон Ляугминас напомнил, что не так давно в УГХ поступил сигнал о данной яме. Возникла она вблизи люка, и теперь создаёт аварийную ситуацию на дороге.

«Сигнал подтвердился. На выезде с Ленинградского шоссе к улице Карбышева действительно образовался опасный участок проезжей части. На сегодня проблема ликвидирована, проблемный участок засыпан гравием», - рассказал он.

Также на рабочем совещании был рассмотрен вопрос регулярных краж крышек канализационных люков.

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