Самую короткую сессию ПсковГУ смогут сдать все желающие на празднике в Финском парке

16:48, 22 августа 2019, ПАИ

1 сентября ПсковГУ на площадке у Троицкого моста впервые устраивает масштабное мероприятие не только для своих студентов, но и для всех желающих. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, интерактивные площадки для молодежи, взрослых и детей (творческая, историческая, спортивная, развлекательная), фотозона, ди-джей будут развлекать гостей праздника с 11:00 до 18:00.

Все гости получат импровизированные зачетные книжки с наименованием интерактивных площадок. Тех, кто пройдёт все площадки и получит отметки в зачётку, наградят сувенирами и подарками.

На главной сцене праздника будут петь и танцевать сами студенты, выступят творческие коллективы выпускников университета, состоится розыгрыш призов. С приветственным словом к студентам обратится врио ректора Наталья Ильина, представители региональной власти. На закрытие праздника приглашена псковская группа «Образцовый квартал». Мероприятие завершится вечеринкой «Краски Холи». На площадке Дня знаний будет работать фуд-корд с пончиками и кофе.