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Общество

Семья псковичей отметила изумрудную свадьбу

Депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов поздравил супругов Багдонас - Тамару и Альберта - с изумрудной свадьбой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, супруги вместе уже 55 лет.

«Вы - настоящий пример крепкой семьи. На вас может и должно равняться нынешнее поколение. Для меня честь и удовольствие поздравить вашу семью с таким замечательным юбилеем», - отметил Дмитрий Барабанов. Он пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, сил, неугасающей любви и долголетия, а также вручил юбилярам подарок и цветы.

У супругов один сын и двое внуков. Тамара Багдонас родилась в Пскове, окончила факультет иностранных языков в Псковском педагогическом институте. Она работала на Псковском заводе аппаратуры дальней связи и в прокуратуре.

Альберт Багдонас родился в Литве. В Пскове служил, а затем работал на муниципальных предприятиях, в том числе рационализатором на Псковском молочном комбинате.

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