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На Урале трёх полицейских обвинили в групповом изнасиловании

В Екатеринбурге трёх полицейских обвинили в групповом изнасиловании девушки, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Свердловской области.

Инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Чайковского. 22-летняя гражданка Казахстана была изнасилована в служебном автомобиле полиции.

Подозреваемые сотрудники полиции задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 131 (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 132 (иные действия сексуального характера с применением насилия) УК РФ. Следователи просят заключить обвиняемых под стражу, в ближайшее время суд определит меру пресечения.

В Свердловскую область направлены сотрудники ГУСБ МВД России. «По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники Главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Екатеринбургу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В ходе выезда будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка состоянию работы с личным составом и действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на региональном и городском уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», - добавила Ирина Волк.

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