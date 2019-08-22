Вице-губернатор проинспектировал ход реконструкции «Машиностроителя» в Пскове

17:18, 22 августа 2019, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов побывал на стадионе «Машиностроитель» в Пскове и проинспектировал ход работ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вместе с ним на строительную площадку прибыли председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, руководитель администрации Пскова Александр Братчиков и представители подрядчика.

Участники рабочей встречи проконтролировали ход возведения трибун, здания административного корпуса, забора вокруг спортивного объекта. Подрядчик рассказал о том, что сейчас идут подготовительные работы по присоединению к городским инженерным сетям.

Вместе с Александром Братчиковым и Сергеем Граховым Василий Осипов обсудил подготовку документации на реконструкцию второй очереди стадиона. Поддержку в этом вопросе по просьбе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова оказывают вице-премьер Ольга Голодец и Министерство спорта России.

Василий Осипов сообщил коллегам о том, что в ближайшее время губернатор Михаил Ведерников посвятит совещание реконструкции стадиона «Машиностроитель».

Сейчас идёт первый этап реконструкции спортивного объекта. Средства в размере 750 млн рублей выделены в результате работы с профильными министерствами и ведомствами при непосредственном участии Михаила Ведерникова. В рамках первой очереди возводится административное здание, две зрительские трибуны с внутренними помещениями, оборудуется искусственное футбольное поле с беговыми дорожками, две площадки под игровые виды спорта, парковка, благоустраивается территория.