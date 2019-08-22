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Общество

«Титаник» разрушится к 2030 году

Затонувший лайнер «Титаник» разрушится к 2030 году. Как пишет РБК, к такому выводу пришли исследователи после недавнего погружения, которое состоялось впервые за последние 15 лет.

По словам историка Паркса Стивенсона, корабль находится в плачевном состоянии. Так, ванная капитана Эдварда Смита, фотографии которой чаще всего встречаются в интернете, уже исчезла, а часть палубы обрушилась вместе с залами и коридорами. Специалист уверен, что затем исчезнет крыша павильона в носовой части, которая навсегда скроет проход во внутренние отсеки. «Титаник сливается с природой», — подытожил он.

«Титаник» находится под водой в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда более 100 лет. Океанские течения, морская соль и бактерии, разъедающие металлическую обшивку, планомерно разрушают судно.

Судно строилось в Великобритании с 1909 по 1912 год. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года оно затонуло в водах Атлантики во время первого рейса после касательного столкновения с айсбергом. 15 апреля в 2:20 он разломился надвое и затонул, унеся жизни 1 тыс. 496 человек. Спаслись 712 пассажиров.

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