В России стали чаще покупать еду в долг

19:54, 22 августа 2019, ПАИ

В России местные жители стали чаще оплачивать покупки в продуктовых магазинах картами рассрочки. По итогам первого полугодия 2019 года доля таких покупок составила 14%, в прошлом году – 9,3%, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

В рейтинге товаров, которые покупаются в рассрочку, продукты заняли второе место, в 2018 году – пятое. По итогам первого полугодия 2019 года чаще всего с помощью карт рассрочки россияне оплачивают бытовую технику и электронику. Их доля составила 28,3%, в прошлом году – 20,7%.

По мнению старшего научного сотрудника института социального анализа РАНХиГС Дмитрия Логинова, россияне покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды, так как некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки.