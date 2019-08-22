0
16:45
Эксперт: В Псковской области в этом году зафиксирован только один случай бешенства
16:01
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
15:38
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
15:20
Тур по новостройкам в Пскове: Когда проходит и как стать участником
15:13
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
13:58
Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
12:14
Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 28 сентября
Еще новости
Общество

В России стали чаще покупать еду в долг

В России местные жители стали чаще оплачивать покупки в продуктовых магазинах картами рассрочки. По итогам первого полугодия 2019 года доля таких покупок составила 14%, в прошлом году – 9,3%, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

В рейтинге товаров, которые покупаются в рассрочку, продукты заняли второе место, в 2018 году – пятое. По итогам первого полугодия 2019 года чаще всего с помощью карт рассрочки россияне оплачивают бытовую технику и электронику. Их доля составила 28,3%, в прошлом году – 20,7%.

По мнению старшего научного сотрудника института социального анализа РАНХиГС Дмитрия Логинова, россияне покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды, так как некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Эксперт: В Псковской области в этом году зафиксирован только один случай бешенства
22 августа 2019
Эксперт: В Псковской области в этом году зафиксирован только один случай бешенства
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
22 августа 2019
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
22 августа 2019
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
22 августа 2019
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
22 августа 2019
Начался ПАИ-live с помощником псковского митрополита (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 28 сентября
22 августа 2019
Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 28 сентября
Налог на туристов хотят ввести в Риге
22 августа 2019
Налог на туристов хотят ввести в Риге
Все образовательные учреждения Псковской области допущены к новому учебному году
22 августа 2019
Все образовательные учреждения Псковской области допущены к новому учебному году

Идет загрузка...