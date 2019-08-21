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Политика

92 правоохранителя будут охранять порядок на выборах в Пскове

С 6 сентября в Пскове все 14 избирательных участков, задействованных в выборах, будут взяты под круглосуточную охрану. Охранять порядок будут 76 сотрудников полиции и 16 бойцов Росгвардии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом 22 августа на городской антитеррористической комиссии заявил заместитель начальника полиции УМВД России по Пскову Алексей Ильин.

8 сентября в единый день голосования в Пскове состоятся довыборы депутата городской Думы и депутата областного Собрания. За место депутата Псковской гордумы поборются восемь кандидатов, за место депутата областного Собрания – пять.

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  • Выборы - 2019
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