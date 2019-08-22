Качество ремонта дорог проверили в Бежаницком и Новоржевском районах

21:16, 22 августа 2019, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин проконтролировал ход ремонтных работ на дорогах в Бежаницком и Новоржевском районах 22 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, руководитель регионального комитета по транспорту оценил темпы и качество отремонтированных дорог, а также обсудил с руководством районов планы по дальнейшему ремонту.

Так, в Бежаницах на участке улицы Советской — центральной в поселке – будет уложен новый асфальт, заменены водопроводные трубы, оборудованы новые остановочные павильоны, посадочные площадки и тротуары. На эти цели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлены более 25 млн рублей. Ремонт улицы по нацпроекту продолжится и в следующем году.

По словам главы Бежаницкого района Сергея Михеева, к вопросу дорожного ремонта в районе подошли комплексно. «Своими силами муниципалитет также приведет в порядок часть тротуаров улицы Советской. Почти завершен ремонт переулка Советский, который примыкает к центральной улице. Не забываем и про дворовые территории. Таким образом, мы получаем единое благоустроенное пространство», — заметил он. Дорожные работы муниципалитет завершил и на ряде улиц деревень Кудеверь, Лющик, Чихачево и Красный Луч. Все дорожные работы проведены за счет субсидии из регионального бюджета — около 9 млн рублей.

Также в Бежаницком районе Борис Елкин посетил асфальтобетонный завод. В этом году «Псковавтодор» в реконструкцию производственного предприятия направил около 15 млн рублей собственных средств. Благодаря выделенным средствам удалось модернизировать оборудование, и тем сам улучшить экологичность производства и повысить качество асфальтобетонной продукции. В следующем году реконструкция будет направлена на увеличение мощности.

В Новоржевском районе Борис Елкин осмотрел участок дороги «Пушкинские Горы — Локня». Здесь в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся подготовительные работы к текущему ремонту. На участке будут заменены трубы, после фрезерования уложены выравнивающий и верхний слои асфальта, обустроены обочины и водоотводные канавы. К основным работам подрядчик приступит в сентябре.

В настоящее время в Новоржевском районе завершился ремонт на участке региональной автодороги «Выбор - Сорокино» протяженностью 4 километра. Работы выполнены за счет средств регионального дорожного фонда.

Заместитель главы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев рассказал, что в этом году муниципалитет за счёт средств региональной субсидии планирует отремонтировать наиболее изношенные участки уличной сети. Сейчас работы завершены на участках улиц Советская площадь и Льва Толстого. По целому ряду дорог запущены конкурсные процедуры. На эти цели планируется направить порядка 6,5 млн рублей.

Борис Елкин призвал руководство муниципальных образований особое внимание уделить качеству проводимых работ и четкому соблюдению их сроков. «Сейчас качество работ контролирует «Псковавтодор». Кроме того, на всех участках производятся и дополнительные лабораторные исследования. Отборы ведут и федеральные службы. В настоящее время к качеству работ нареканий нет, и эту планку надо держать», — отметил председатель регионального комитета.