Количество молодых ипотечников увеличилось в России

09:19, 23 августа 2019, ПАИ

Больше половины ипотечных кредитов взяли россияне младше 30 лет. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина, это данные по итогам 2018 года и это максимальный показатель с 2006 года. Такая динамика связана с внедрением льготных программ.

По мнению экспертов, портрет поколения изменился: молодые россияне стали больше доверять финансовой системе и ощущают свою профессиональную востребованность.

Представители крупнейших банков России заявили, что средний возраст заемщиков уменьшается, доля тех, кому нет 30 лет – увеличивается. Большинство заемщиков – семьи с детьми и стабильным доходом. Директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин считает, что новое поколение осознанно подходит к приобретению и обслуживанию долговых обязательств и стремится к положительной кредитной истории.