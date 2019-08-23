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Общество

Количество молодых ипотечников увеличилось в России

Больше половины ипотечных кредитов взяли россияне младше 30 лет. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина, это данные по итогам 2018 года и это максимальный показатель с 2006 года. Такая динамика связана с внедрением льготных программ.

По мнению экспертов, портрет поколения изменился: молодые россияне стали больше доверять финансовой системе и ощущают свою профессиональную востребованность.

Представители крупнейших банков России заявили, что средний возраст заемщиков уменьшается, доля тех, кому нет 30 лет – увеличивается. Большинство заемщиков – семьи с детьми и стабильным доходом. Директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин считает, что новое поколение осознанно подходит к приобретению и обслуживанию долговых обязательств и стремится к положительной кредитной истории.

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