0
10:30
Пушкинский заповедник присоединился к акции «Ночь кино»
10:28
Две новые должности появятся в псковском МФЦ
21:16
Качество ремонта дорог проверили в Бежаницком и Новоржевском районах
20:25
ФОТОФАКТ: Псковичи просят отремонтировать качели
16:45
Эксперт: В Псковской области в этом году зафиксирован только один случай бешенства
16:01
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
15:38
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
Еще новости
Общество

Более 130 тысяч обращений поступили в псковский Росреестр за 7 месяцев текущего года

За 7 месяцев текущего года в Управление Росреестра по Псковской области поступили более 130 тысяч обращений, что на 55 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Росреестр за этот период выдал более 240 тысяч выписок, справок из ЕГРН, аналитической информации и копий документов. В прошлом году было выдано более 107 тысяч таких сведений из ЕГРН, рост составил порядка 133 тысяч.

В ведомстве также отметили, что с информацией о порядке оказания услуг Росреестра, о способах подачи документов, о размерах государственной пошлины, необходимом пакете документов можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru.

Псковичи могут получить консультации по пакету документов во всех офисах МФЦ «Мои документы», в кадастровой палате в определенные дни и часы или по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8 800 100 34 34 (звонок по России бесплатный).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пушкинский заповедник присоединился к акции «Ночь кино»
23 августа 2019
Пушкинский заповедник присоединился к акции «Ночь кино»
Две новые должности появятся в псковском МФЦ
23 августа 2019
Две новые должности появятся в псковском МФЦ
Качество ремонта дорог проверили в Бежаницком и Новоржевском районах
22 августа 2019
Качество ремонта дорог проверили в Бежаницком и Новоржевском районах
ФОТОФАКТ: Псковичи просят отремонтировать качели
22 августа 2019
ФОТОФАКТ: Псковичи просят отремонтировать качели
Эксперт: В Псковской области в этом году зафиксирован только один случай бешенства
22 августа 2019
Эксперт: В Псковской области в этом году зафиксирован только один случай бешенства
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
22 августа 2019
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
22 августа 2019
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
22 августа 2019
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса

Идет загрузка...