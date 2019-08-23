Более 130 тысяч обращений поступили в псковский Росреестр за 7 месяцев текущего года

09:44, 23 августа 2019, ПАИ

За 7 месяцев текущего года в Управление Росреестра по Псковской области поступили более 130 тысяч обращений, что на 55 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Росреестр за этот период выдал более 240 тысяч выписок, справок из ЕГРН, аналитической информации и копий документов. В прошлом году было выдано более 107 тысяч таких сведений из ЕГРН, рост составил порядка 133 тысяч.

В ведомстве также отметили, что с информацией о порядке оказания услуг Росреестра, о способах подачи документов, о размерах государственной пошлины, необходимом пакете документов можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru.

Псковичи могут получить консультации по пакету документов во всех офисах МФЦ «Мои документы», в кадастровой палате в определенные дни и часы или по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8 800 100 34 34 (звонок по России бесплатный).