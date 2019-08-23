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Общество

МегаФон запускает систему «112» на территории Псковской области

МегаФон запускает систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Псковской области. Система позволит соединять жителей региона с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

В 2016-2017 годах для реализации этого проекта в областном центре были созданы Центр обработки вызовов и пилотная зона с ЕДДС и ДДС города Пскова. Сейчас идет следующий этап: Псковская ГТС (входит в ПАО «МегаФон») создает систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с использованием унифицированного специального обеспечения Системы-112 на территории всей Псковской области. Объем инвестиций на три года составил 130 млн. рублей.   

Реализовать такой проект не простая задача. В частности, для эффективной работы Системы оператор должен построить высокоскоростные каналы связи. Они необходимы для стабильного приема сообщений о происшествиях по единому номеру экстренных служб. Каждый входящий и исходящий вызов благодаря этому будет зарегистрирован, а информация о происшествиях будет направлена в дежурно-диспетчерские службы.

Еще одна задача проекта – обеспечить возможность для анализа всей поступающей в Систему информации и контроля за отработкой каждого вызова – необходимо отслеживать, как и когда службы отреагировали на происшествие, что было сделано и каких результатов удалось добиться.  

«У МегаФона большой опыт реализации проектов для государственных учреждений, наработаны компетенции в запуске крупных интеграционных проектов. В том числе и в Пскове наша компания много лет обеспечивает высокоскоростной связью объекты городской инфраструктуры, госучреждения, школы и больницы. Уверен, что внедрение системы 112 в регионе позволит улучшить качество работы экстренных служб и увеличить количество спасенных жизней в различных происшествиях», - отметил Александр Долгих, директор Псковского регионального отделения, ПАО «МегаФон».

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