Смертельные тропические лихорадки угрожают России

10:30, 23 августа 2019, ПАИ

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров, пишет газета «Известия» со ссылкой на эпидемиологов.

По их данным, два вида комаров из Египта и Юго-Восточной Азии, переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки, поселились вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. В дальнейшем они могут распространиться и в центральной части России.

По мнению ученых, насекомые мигрируют на север из-за глобального потепления. Все болезни, которые переносят комары, смертельно опасны и для них характерно быстрое распространение.

Роспотребнадзор зафиксировал семь заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани. При этом специалисты отмечают, что угроза распространения тропических болезней может быть масштабнее, так как если такие комары укусят хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.