0
10:30
Пушкинский заповедник присоединился к акции «Ночь кино»
10:28
Две новые должности появятся в псковском МФЦ
21:16
Качество ремонта дорог проверили в Бежаницком и Новоржевском районах
20:25
ФОТОФАКТ: Псковичи просят отремонтировать качели
16:45
Эксперт: В Псковской области в этом году зафиксирован только один случай бешенства
16:01
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
15:38
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
Еще новости
Общество

Смертельные тропические лихорадки угрожают России

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров, пишет газета «Известия» со ссылкой на эпидемиологов.

По их данным, два вида комаров из Египта и Юго-Восточной Азии, переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки, поселились вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. В дальнейшем они могут распространиться и в центральной части России.

По мнению ученых, насекомые мигрируют на север из-за глобального потепления. Все болезни, которые переносят комары, смертельно опасны и для них характерно быстрое распространение.

Роспотребнадзор зафиксировал семь заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани. При этом специалисты отмечают, что угроза распространения тропических болезней может быть масштабнее, так как если такие комары укусят хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пушкинский заповедник присоединился к акции «Ночь кино»
23 августа 2019
Пушкинский заповедник присоединился к акции «Ночь кино»
Две новые должности появятся в псковском МФЦ
23 августа 2019
Две новые должности появятся в псковском МФЦ
Качество ремонта дорог проверили в Бежаницком и Новоржевском районах
22 августа 2019
Качество ремонта дорог проверили в Бежаницком и Новоржевском районах
ФОТОФАКТ: Псковичи просят отремонтировать качели
22 августа 2019
ФОТОФАКТ: Псковичи просят отремонтировать качели
Эксперт: В Псковской области в этом году зафиксирован только один случай бешенства
22 августа 2019
Эксперт: В Псковской области в этом году зафиксирован только один случай бешенства
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
22 августа 2019
Системы безопасности в автобусах проверяет Росстандарт из-за большого количества ДТП
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
22 августа 2019
Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса
22 августа 2019
Жители нескольких псковских деревень пожаловались Александру Котову на незаконную вырубку леса

Идет загрузка...