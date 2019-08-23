Пушкинский заповедник присоединился к акции «Ночь кино»
Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» традиционно присоединится к акции «Ночь кино», сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева.
Гостям представят кинохронику полувековой давности. Неоцифрованные кино- и видеозаписи, запечатлевшие Пушкинские Горы и его жителей, музей-заповедник и его посетителей, покажут на большом экране при помощи их «сверстника» — киноаппарата «Радуга-7», который впервые установят в малом зале музейного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).
Киносеанс состоится 24 августа в 17.00. Вход в зал НКЦ свободный.