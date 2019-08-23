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Общество

Великолукскую полицию усилили пятью новыми машинами

Пять новых автомобилей пополнили автопарк ОМВД России по городу Великие Луки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эти отечественные автомашины предназначены для работы патрульно–постовой службы, дежурной части полиции и кинологов.

Ключи от автомобилей вручил временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела по охране общественного порядка ОМВД России по городу Великие Луки Василий Марченков. «Теперь в вашем распоряжении современные транспортные средства, оснащенные по всем требованиям МВД. Я уверен, что это позволит еще качественнее охранять правопорядок в Великих Луках и достигать новых служебных побед», - добавил он.

Традиоцинно новые служебные автомобили перед первым выездом освятил представитель духовенства, добавили в пресс-службе.

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