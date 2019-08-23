0
14:00
Процветания и развития пожелал Псковской области Андрей Турчак
13:35
В Пскове прошел торжественный прием по случаю 75-летия образования региона
13:12
Новые ясли принимают детей Пскова и Псковского района на улице Пражской
11:57
Посвященная 75-летию образования Псковской области выставка открылась в Пскове
11:41
Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона
11:27
В Пскове может появиться новая гребная база спортшколы «Ника»
11:17
Михаил Ведерников поддержал инициативу о проведении масштабных соревнований по тайскому боксу в Псковской области
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников поддержал инициативу о проведении масштабных соревнований по тайскому боксу в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников в ходе личного приема граждан поддержал инициативу президента Псковской областной общественной организации «Федерация Тайского Бокса» Алексея Близнева по организации чемпионата и первенства Северо-Западного и Центрального федеральных округов по тайскому боксу в Псковской области. Глава региона предложил провести соревнования в 2020-м году, передает из общественной приемной президента России 23 августа корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Близнев рассказал, что великолукские спортсмены занимаются тайским боксом в спорткомлексе «Стрелец». «Сейчас сделал собственными силами спортзал для детей, но он не оборудован», — добавил спортсмен и посетовал, что этот вид спорта в регионе недостаточно развит. 

Заместитель председателя областного комитета по спорту Алексей Орлов отметил, что порядка 80 тысяч рублей выделено на тайский бокс, а количество спортивных федераций возрастает. 

Михаил Ведерников предложил найти постоянных партнеров для организации спортивных мероприятий, а также поручил Алексею Орлову в течение 10 дней проанализировать, какую сумму для поддержки спортивных организаций необходить заложить в бюджете области на следующий год.

Губернатору рассказали, что в соревнованиях по тайскому боксу примут участие около 400 спортсменов, мероприятие планируется проводить около 5 дней. «На это требуется порядка 1 млн рублей», — отметил Алексей Орлов.

Михаил Ведерников поручил в 10-дневный срок уточнить смету и планировать соревнования на следующий год. Предполагается, что спортивное мероприятие пройдет в память о десантниках 6-й роты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Процветания и развития пожелал Псковской области Андрей Турчак
23 августа 2019
Процветания и развития пожелал Псковской области Андрей Турчак
В Пскове прошел торжественный прием по случаю 75-летия образования региона
23 августа 2019
В Пскове прошел торжественный прием по случаю 75-летия образования региона
Новые ясли принимают детей Пскова и Псковского района на улице Пражской
23 августа 2019
Новые ясли принимают детей Пскова и Псковского района на улице Пражской
Посвященная 75-летию образования Псковской области выставка открылась в Пскове
23 августа 2019
Посвященная 75-летию образования Псковской области выставка открылась в Пскове
Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона
23 августа 2019
Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона
В Пскове может появиться новая гребная база спортшколы «Ника»
23 августа 2019
В Пскове может появиться новая гребная база спортшколы «Ника»
Михаил Ведерников поддержал инициативу о проведении масштабных соревнований по тайскому боксу в Псковской области
23 августа 2019
Михаил Ведерников поддержал инициативу о проведении масштабных соревнований по тайскому боксу в Псковской области
Пушкинский заповедник присоединился к акции «Ночь кино»
23 августа 2019
Пушкинский заповедник присоединился к акции «Ночь кино»

Идет загрузка...