Михаил Ведерников поддержал инициативу о проведении масштабных соревнований по тайскому боксу в Псковской области

11:17, 23 августа 2019, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников в ходе личного приема граждан поддержал инициативу президента Псковской областной общественной организации «Федерация Тайского Бокса» Алексея Близнева по организации чемпионата и первенства Северо-Западного и Центрального федеральных округов по тайскому боксу в Псковской области. Глава региона предложил провести соревнования в 2020-м году, передает из общественной приемной президента России 23 августа корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Близнев рассказал, что великолукские спортсмены занимаются тайским боксом в спорткомлексе «Стрелец». «Сейчас сделал собственными силами спортзал для детей, но он не оборудован», — добавил спортсмен и посетовал, что этот вид спорта в регионе недостаточно развит.

Заместитель председателя областного комитета по спорту Алексей Орлов отметил, что порядка 80 тысяч рублей выделено на тайский бокс, а количество спортивных федераций возрастает.

Михаил Ведерников предложил найти постоянных партнеров для организации спортивных мероприятий, а также поручил Алексею Орлову в течение 10 дней проанализировать, какую сумму для поддержки спортивных организаций необходить заложить в бюджете области на следующий год.

Губернатору рассказали, что в соревнованиях по тайскому боксу примут участие около 400 спортсменов, мероприятие планируется проводить около 5 дней. «На это требуется порядка 1 млн рублей», — отметил Алексей Орлов.

Михаил Ведерников поручил в 10-дневный срок уточнить смету и планировать соревнования на следующий год. Предполагается, что спортивное мероприятие пройдет в память о десантниках 6-й роты.