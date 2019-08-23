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Общество

Жителей деревни Поляне Пушкиногорского района обеспечат мобильной связью в 2020 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил установить вышку мобильной связи для жителей деревни Поляне Пушкиногорского района в ходе личного приема граждан. Как передает корреспондент Псковского агентства информации из общественной приемной президента России, по вопросу улучшения качества мобильной связи в этом населенном пункте обратилась местная жительница Светлана Логинова.

Заявительница рассказала, что уже обращалась в ПАО «Мегафон», где указали на достаточное покрытие связью деревни. Однако, как отметила Светлана Логинова, связи в деревне до сих пор нет. В населенном пункте проживает около 300 человек.

Михаил Ведерников отметил, что в этом году проведут подготовительные работы, а в следующем, при нормализации погодных условий, установят вышку связи.  

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